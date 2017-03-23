أعلنت وزارة الداخلية أن موقع الخدمات أبشر مغلق للصيانة. وأعلنت ذلك عبر موقعها الرسمي، فيما كان آخر رد لحساب الموقع على “تويتر”، مساء أمس، الساعة الثامنة على أحد الاستفسارات بأن الموقع خاضع للصيانة وجارٍ معالجته..بحسب مزمز
يذكر أن تحديث الموقع أدى إلى شائعة عن عدم وجود مخالفات في نظام سداد على أجهزة الصرف الآلي للبنوك، وذلك بسبب تعطل الموقع، وتحديث بعض الأنظمة, ومن المتوقع ان تعود خدمة أبشر للعمل, ولا صحة لحذف المخالفات التي تم تداول شائعتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
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