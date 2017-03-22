انطلقت فعاليات التمرين العسكري “حسم العقبان 2017″ (الثلاثاء)، على الأراضي الكويتية، والذي يستمر حتى السادس من أبريل المقبل، بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي.
ويشارك في التمرين قيادات وضباط من مختلف القطاعات العسكرية والداخلية والحرس الوطني لدولة الكويت، ودول مجلس التعاون، وقيادة قوات درع الجزيرة، بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.
ويُعد التمرين من أكبر التمارين العسكرية على المستويين الإقليمي والدولي، حيث يهدف إلى تطوير مستوى التنسيق في إدارة الأزمات، ودعم العمليات العسكرية والأمنية، وتبادل الخبرات ورفع درجة التنسيق بين الدول المشاركة، لردع التهديدات على المستويين المحلي والإقليمي، وتعزيز التعاون الدفاعي بين الدول الشقيقة والصديقة.
وتضمنت فعاليات التمرين عمليات اقتحام وإنزال، بمشاركة فرق المغاوير، وفرق مكافحة الشغب، والإنزال المظلي، والضفادع البشرية، بالإضافة إلى مشاركة طائرات الأباتشي، بحسب أخبار 24.