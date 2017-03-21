هاجم الأمير محمد بن فيصل مدير تعليم الرياض الدكتور عبدالله محمد المانع بعد تصريح الأخير الذي أشعل غضب مواطني الرياض بعدم تعليق الدراسة في العاصمة بسبب العاصفة الترابية التي تشهدها المملكة.
من جانبه غرد الأمير محمد على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلاً: “من المؤسف ان يتحمل مثلك المسؤولية ويتهكم ويستخف بصحة الطلبه والطالبات سلامة مواطن سعودي واحد تتساوى مع سلامة مليون مواطن”.
وأضاف الأمير في تغريدة أخرى: “هل كنت سترفض تعليق الدراسة لو كان أحد أبنائك من الـ 11% الذين تهاونت بالحفاظ على سلامتهم وما الذي يمنعك من تعليق الدراسه وتعويض اليوم لاحقاً”.
وتابع الأمير الذي حظيت تغريداته الموجهة لمدير تعليم الرياض بتداول واسع على تويتر: “سلامة وصحة هؤلاء الطلبة والطالبات امانه في عنقك وللاسف لم تحافظ عليهم حسبنا الله ونعم الوكيل”..بحسب مزمز
وكان مغردون قد دشنوا في وقت سابق من صباح أمس الإثنين هاشتاق بعنوان
#نطالب_باعفاء_مدير_تعليم_الرياض مطالبين بتعليق الدراسة بالرياض حتى استقرار الأحوال الجوية ليفاجئهم مدير تعليم الرياض بتصريحه مساء الإثنين حول عدم تعليق الدراسة بالرياضة من أجل 11% فقط من الطلاب الذين يعانون من أمراض تنفسية ليزيد من إشعال غضب السعوديين الذين وصفوا تعليقه بالمستفز -حسب تعبيرهم-.
من المؤسف ان يتحمل مثلك المسؤوليه ويتهكم ويستخف بصحة الطلبه والطالبات
سلامة مواطن سعودي واحد تتساوى مع سلامة مليون مواطن @DrAlmanie
من المؤسف ان يتحمل مثلك المسؤوليه ويتهكم ويستخف بصحة الطلبه والطالبات
سلامة مواطن سعودي واحد تتساوى مع سلامة مليون مواطن @DrAlmanie
هل كنت سترفض تعليق الدراسة لو كان احد ابناءك
من الـ 11% الذين تهاونت بالحفاظ على سلامتهم
ومالذي يمنعك من تعليق الدراسه وتعويض اليوم
لاحقاً
هل كنت سترفض تعليق الدراسة لو كان احد ابناءك
من الـ 11% الذين تهاونت بالحفاظ على سلامتهم
ومالذي يمنعك من تعليق الدراسه وتعويض اليوم
لاحقاً
سلامة وصحة هؤلاء الطلبه والطالبات امانه في عنقك
وللاسف لم تحافظ عليهم
حسبنا الله ونعم الوكيل