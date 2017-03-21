تعرضت طائرة تابعة للخطوط السعودية، لعطل مفاجئ أثناء هبوطها في بيشة، تسبب في إغلاق مدرج المطار لفترة لحين سحب الطائرة.
وأوضحت الهيئة العامة للطيران، أنه أثناء هبوط طائرة الخطوط الجوية العربية السعودية رحلة 1733 من الرياض إلى بيشة مساء الاثنين (20 مارس 2017) حدث عطل في الإطار الأمامي للطائرة، وتم إنزال الركاب إلى الصالة بسلام وإغلاق المدرج مؤقتا لحين سحب الطائرة، كما تم تحويل رحلة أخرى إلى مدينة جدة..بحسب مزمز
وأضافت الهيئة أن إدارة المطار باشرت الموقف وقامت بتوفير معدات لسحب الطائرة من المدرج والتأكد من سلامته قبل استئناف الرحلات عليه كالمعتاد.
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