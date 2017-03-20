كشفت إحصائية جديدة عن أعلى رواتب ومكافآت حصل عليها أعضاء مجالس إدارات في عدد من الشركات السعودية خلال عام 2016، وجاء في مقدمتهم “فهد الرشيد”، و”د.عزام الدخيل”.
ووفقا لموقع أرقام أوردت الإحصائية أسماء 20 عضواً في شركات مختلفة حصلوا على أعلى الرواتب والبدلات، وجاءت في مقدمة تلك الشركات “إعمار” و”الأبحاث” و”بنك ساب” و”هرفي”.
وأوضحت الإحصائية أن العضو المنتدب في شركة “إعمار المدينة الاقتصادية” فهد بن عبدالمحسن الرشيد تصدر القائمة بحصوله على 17.78 مليون ريال بنهاية عام 2016 بزيادة قدرها 2.86 مليون ريال عن العام السابق.
وأبانت أن الدكتور عزام بن محمد الدخيل عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة “الأبحاث والتسويق” تقاضى رواتب وبدلات قدرها 13.7 مليون ريال خلال نفس العام، فيما حصل عضو مجلس الإدارة التنفيذي والعضو المنتدب لبنك “ساب” ” ديفيد ديو” على مبلغ 9.58 مليون ريال.
وذكر موقع “أرقام” أن هذه الإحصائية لا تشمل جميع الشركات، إذ إن بعضها لا يقدم معلومات تفصيلية عما حصل عليه أعضاء مجالس إداراتها، ويكتفي بعضها بتوفير معلومات إجمالية فقط.