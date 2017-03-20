خسائر فادحة، حيث لقي 142 مقاتلاً حوثيا، بينهم ١٢ من قيادات الميليشيات، مصرعهم خلال الـ 48 ساعة الماضية؛ بغارات قوات التحالف العربي في تعز ونهم.
ووفقا لـ”سبق”، أوضحت المصادر أن 4 من القيادات قُتلوا في قصف لطيران التحالف، أمس الأول، في غربي تعز؛ بينهم العقيد أبو شهاب عبدالملك الشهاري؛ المسؤول الأمني الأول في تعز، وأحد عناصر وحدة المعلومات التي تلقت تدريبات في طهران لتعود إلى اليمن عام 2008 وتشكّل شعبة مخابرات ميليشيا الحوثي، بالإضافة إلى عبد الله القحوم، وضيف الله فروان، وصدام المؤيد، وثلاثتهم من تشكيلات الميليشيا القيادية التي أسّست الجناح العسكري لميليشيا الانقلاب الحوثية.
وذكرت المصادر إن من بين قتلى المليشيات أيضاً أحد المرجعيات الدينية الكبيرة لم يكشف عن هويته بعد، وهو من ضحيان منطقة زعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي، مشيرة إلى أن قيادياً آخر من الصف الأول للميليشيا الانقلابية قُتل، الليلة الماضية، في نهم بقصف لطيران التحالف؛ حيث كان معه 13 من مقاتلي الميليشيا لقوا حتفهم جميعاً.
كما حصدت “مقاتلات الأباتشي” في غربي تعز أعداداً كبيرة من عناصر الانقلاب؛ بالقرب من معسكر خالد، وفي موزع، وشمال المخاء- وفقا للمصادر.
- عزام الدخيل في المقدمة.. تعرف على أعلى الرواتب والمكافآت لمسؤولي شركات سعودية خلال عام 2016
- دعوة للخلف دُر.. صورة: إرتفاع جوائز الشيلات والمحاورة في مهرجان الابل الى 24 مليون وتدني جوائز الإختراع العلمي
- صور: حوادث وحالات إسعافية في مدارس الرياض بسبب موجة الغبار.. وموجة غضب على عدم تعليق الدراسة
- القاسم المشترك بينها المنطقتان الوسطى والشرقية.. تعرّف على أشد 3 عواصف رملية ضربت المملكة خلال السنوات الأخيرة
- اللواء عسيري يكشف عن عدد الطلعات الجوية للتحالف وحقيقة مشاركة أمريكا بالحرب على الحوثيين!
- صور: من الغزوة ومقبرة الـ 70 صحابياً إلى لقب العملاق.. ما لا تعرفه عن جبل أحد بالمدينة المنورة
- الجهني يعلن موعد انتهاء عاصفة مدار.. ويكشف عن رياح محملة بالأتربة وأمطار خلال الأيام المقبلة !
- النقل تتوعد سائقي تاكسي التطبيقات الذكية الأجانب
- أعذار التعليم تستبق النقل الخارجي
- سعوديات يتخلين عن الألوان الزاهية ويلبسن الخاكي والمنقط