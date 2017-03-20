تداول نشطاء التواصل الاجتماعي “مقطع فيديو” جديد وثقته فتاة بنفسها، ظهرت خلاله وهيّ تقود السيارة وبجانبها والدها، وقال نشطاء التواصل إن المشهد بأكمله حدث بشوارع المملكة، فيما لا يوجد خلال الفيديو ما يؤكد ذلك..بحسب مزمز
وأحدث الفيديو المتداول “جدلاً واسعًا”، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، خصوصًا وأن القوانين السعودية لازالت تمنع المرأة من قيادة السيارة، كما تظهر الفتاة الصغيرة خلال الفيديو وهيّ تقود بنفسها السيارة وبجانبها والدها.
وفي سياق آخر، أكد فريق مؤيد لما قامت به الفتاة أن المملكة اليوم أصبحت أكثر انفتاحًا تجاه المرأة، معتبرين أن الفتاة تقود السيارة وبجانبها والدها “ولا عيب في ذلك”، بحسب وصفهم.