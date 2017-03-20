عبر موقع تويتر استفسرت إحدى الطالبات بجامعة القصيم عن موعد المحاضرات في ظل الظروف الجوية الصعبة التي تشهدها المملكة، وقامت الطالبة أميرة الخطيب بسؤال المُعيدة بقسم اللغة العربية آمنة البليهي قائلة لها: أردت أن أستفسر عن محاضرة بكرى، هل سيتم التحضير أم ستراعين ما نمر به من أحوال جوية متوقعة!
وردت عليها المُعيدة برد مزعج قائلة: اذا لم تعجبك الجامعة وأنظمتها فلست مجبرة على الأستمرار فيها.. ثمة حاجة ماسة إلى مقعدك..بحسب مزمز
وعقب هذا الرد المزعج على الفور قدمت البليهي إعتذارها للطالبة حيث قالت لها: أعتذر منك أخطأت في حقك، لكن كثرة إلحاح الطالبات على بالغياب جعلني أقسو في الرد. مما جعلها عرضه لإنزعاج المغردين وعتابهم.