باشرت فرق الهلال الأحمر اليوم الاثنين حالات إسعافية في بعض مدارس الرياض جراء موجة الغبار التي شهدتها المنطقة.
وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو يوثق وجود سيارة إسعاف أثناء مباشرتها لحالة متضررة في إحدى المدارس.
الجدير ذكره أن هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض رفعت مستوى الاستعداد والجاهزية لمواجهة التقلبات الجوية بالمنطقة بعد تأثرها بعاصفة (مدار)، التي سببت ارتفاع عدد الحوادث والحالات المرضية فيها، وكانت المناطق المتأثرة بالعاصفة شهدت أمس عواصف ترابية شديدة مصحوبة بزخات المطر.
هذا وقد سادت حالة من الغضب على موقع تويتر؛ لعدم إصدار مدير تعليم الرياض قرارًا بتأجيل الدراسة، تزامنًا مع عاصفة مدار التي ضربت المملكة..بحسب مزمز
وأطلق مغردون وسمًا حمل اسم “#نطالب_باعفاء_مدير_تعليم_الرياض”، عبروا خلاله عن استيائهم من عدم تعليق الدراسة، تأسيًا بقرارات مماثلة اتخذتها إدارات التعليم بعدة مناطق، حرصًا على سلامة الطلاب.
وقد تعرض عدد من المعلمات أمس الأحد لإصابات متفاوتة بعد اصطدام حافلتهن بشاحنة على طريق حضن بسبب انخفاض الرؤية الأفقية على الطريق بسبب موجة الغبار.