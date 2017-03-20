تمكنت الأجهزة الأمنية بالرياض، من الإطاحة بثلاثة مواطنين جناة، لتورطهم في جريمة سرقة بمحافظة المزاحمية، متبادلين الأدوار فيما بينهم.
وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان، إن تفاصيل الواقعة تعود لبلاغ ورد من أحد المواطنين بتعرضه للسرقة بمحافظة المزاحمية، حيث استولى الجناة على مبلغ 518 ألف ريال، وكمية من المجوهرات تعود ملكيتها للمبلغ..بحسب مزمز
وأوضح أن دوريات الأمن قامت بعمل مسح شامل وأقامت عدة نقاط تفتيش ميدانية بعد إقفال جميع المداخل والمخارج، حيث اشتبهت في مركبة من نوع “جيب”، يستقلها ثلاثة أشخاص سعوديي الجنسية، وحال استيقافها حاول أحدهم الهرب إلا أنه تم القبض عليه ومرافقيه.
وأشار إلى أنه بإجراء عملية تفتيش للمركبة عثر بحوزتهم على سبائك ذهب تعود ملكيتها للمبلغ، وسلاح ناري نوع مسدس ربع وطلقات حية وعدد من أجهزة الهاتف الجوال، لافتا إلى أن الجناة أقروا بما نسب إليهم.
وأكد أنه تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وإحالتهم لمركز الشرطة المختص وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم بحقهم، حسب الاختصاص.
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