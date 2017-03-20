اشتبه رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة، بمركبة أجرة؛ حيث تم استيقافها والكشف عن وجود رضيع متوفى بحقيبة سفر في “الشنطة” الخلفية، كان مُغطىً بالملابس النسائية في داخلها.
وفي التفاصيل وفقا لموقع “سبق”، فإن مركبة من نوع أجرة يقودها “إثيوبي” يُرافقه آخر من أبناء جلدته، ولكنه مجهول الهوية، تم استيقاف المركبة في مركز دوريات القطان بمنطقة مكة المكرمة، طريق الساحل الجديد باتجاه جدة، وبتفتيشها عُثر على حقيبة سفر بالشنطة الخلفية للمركبة، وحين فتحها فوجئ رجال القوة الأمنية بمولود رضيع ربما يبلغ الشهرين من عمره أبيض البشرة، كان مُغطى بملابس نسائية داخل الحقيبة، وبسؤال قائد المركبة لم يُفصح عن شيء سوى أنه ناقل للإثيوبي صاحب الحقيبة.
وقد تم إعداد محضر بالواقعة، بعد حضور الأدلة الجنائية، والتي وثقت الحالة لديها، وتسليم المقبوض عليهما إلى شرطة الجنوبية بمشروع الأمير فواز بجدة؛ حيث يتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.