أجبرت مدرسة أهلية بالمدينة المنوّرة المعلمات، على الحضور هذا اليوم، رغم تعليق الدراسة في المدارس والجامعات كافة بمنطقة المدينة المنوّرة.
ووفقاً للتفاصيل، بحسب موقع “سبق”، فإن المعلمات تلقين مساء أمس اتصالاً من مديرة المدرسة يطالبهن بالحضور لهذا اليوم؛ بحجة أنه يوجد عددٌ كبيرٌ من المعلمات لم تتم إضافتهن إلى الموارد البشرية بعد أن قضين فترة التجربة، رغم عدم وجود طالبات في المدرسة.
يُذكر أن جميع قطاعات التعليم بمنطقة المدينة المنوّرة أعلنت، مساء أمس، تعليق الدراسة في المدينة المنوّرة والمحافظات كافة، مراعاة للحالة الجوية، وحرصاً على سلامة الجميع.
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