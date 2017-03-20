لقي طالبان سعوديان مصرعهما، صباح أمس الأحد، بولاية شيكاغو؛ بسبب استنشاقهما غاز ثاني أوكسيد الكربون.
وتفصيلاً، وفقا لموقع سبق قالت صحيفة “23 WIFR” الأمريكية إن السلطات الأمنية الأمريكية باشرت حادثة وفاة طالبين بجامعة روك فورد Rockford University، هما: أمجد بالخير، وزميله محمد مفتي، مضيفة أن التحقيقات الأولية كشفت عن استنشاق الطالبين غاز ثاني أوكسيد الكربون، بعد تسرّبه من سيارتهما المشغّلة بقراج منزلهما.
وأضافت الصحيفة أن محققي الشرطة أكدوا أن الفارق بين الوفاة الأولى والثانية نحو 40 دقيقة.
يُذكر أن “مفتي” و”بالخير” مبتعثان ضمن طلاب برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.
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