أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي اللواء أحمد عسيري، أن عدد الطلعات الجوية التي نفّذها التحالف العربي في اليمن، بلغت أكثر من 90 ألف طلعة جوية، مشيراً إلى أن الحرب على مليشيا الحوثي في اليمن أغالبها جوية، وفق ما نشرته صحيفة “التايمز”الأمريكية.
وأوضح عسيري أن إدارة ترامب تعهدت بزيادة التعاون المخابراتي، وتقديم معدات عسكرية بشكل متزايد للوقوف بوجه الأنشطة الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط..بحسب مزمز
ونفى عسيري أن تكون هناك أي مشاركة للولايات المتحدة الأمريكية في الحرب على المليشيات المدعومة من إيران في اليمن (في إشارة إلى مليشيا الحوثي وصالح)، كما أنه رفض الحديث عن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان يمكن أن تكون قد وقعت جراء الغارات الجوية في اليمن.
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