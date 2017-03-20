كشف الكاتب المتخصص في قضايا الدفاع والأمن القومي، مايكل بيك، عن استغلال روسيا لقاعدة “طرطوس” على الساحل السوري، لتجعلها قاعدة عسكرية لسفنها النووية، لافتًا إلى أن هذا الأمر يتسبب في قلق لإسرائيل، وذلك في مقال للكاتب في مجلة “National Interest” الأميركية.
وأوضح الكاتب أن روسيا لديها منظور مختلف لقاعدة “طرطوس” على اعتبار أنها ربما تشكل صراع مستقبلي بين روسيا وحلف الناتو وأمريكا، لافتًا إلى خطورة ما تقوم به روسيا على اعتبار أن ما تقوم به القوات الروسية لا يعتبر نشاطًا لأحد “يخطط لحزم حقائبه” للرحيل.
يذكر أن روسيا قد وقعت مع نظام الأسد في عام 2016 على اتفاقية تمكنها من البقاء في قاعدة طرطوس على الساحل السوري مدة 49 عاماً، وتمنحها سلطات واسعة للتحكم في القاعدة كما ترغب، دون أن يكون للأسد صلاحية التدخل بعمل القاعدة، وفقًا لنصوص الاتفاقية.
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