كشفت مصادر مطلعة عن تخلي شركات تطوير عقارية عن الدفعة الأولى للشقق المنتهية وعرضها للتمليك، من خلال تقسيط قيمتها بشكل شهري.
وأكدت المصادر على تلقي لجان عقارية في غرف تجارية صناعية لتأكيدات تخلي هذه الشركات العقارية عن الدفعة الأولى من هذه الشقق.
وبينت المصادر أن قيمة قسط هذه الشقق السكنية وصل لأقل من قيمة قسط السيارة الجديدة .
وأكد عبدالله الأحمري، رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة تجارة وصناعة جدة، أن أغلب الشركات تبحث عن البيع بشروط ميسرة لتوفي السيولة اللازمة لتشييد الأراضي البيضاء التي تمتلكها، وفقًا لـ “عكاظ”.
وأوضح أن الانخفاضات التي يشهدها العقار تسجل في صالح عودة مسار السوق لوضعه الطبيعي.
وتوقع الأحمري أن يستمر الانخفاض في سوق العقار حتى يصل إلى مرحلة استقرار الأسعار وعودتها لمعدلاتها الطبيعية.
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