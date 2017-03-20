أعلن رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي عبر برنامج “كورة” على قناة “روتانا خليجية” أنه غير متمسك بمنصبه في النادي ومستعد للرحيل إذا رأى أعضاء الشرف أن ذلك في مصلحة النادي، مشيراً إلى أنه يتفهم غضب جماهير النصر عقب خسارة المباراة النهائية لكأس ولي العهد.
وأوضح “بن تركي” أنه سبق وأن تقدم باستقالته في الصيف الماضي ولكن لم يتقدم أحد لمنصب الرئيس، وطلب منه الأمير مشعل بن سعود العودة وأيّد أعضاء الشرف ذلك، مستغرباً مطالبة بعض الشرفيين برحيله رغم أنهم مَن طلبوا عودته من قبل..بحسب مزمز
وأعلن رئيس النصر استعداده للرحيل عن منصبه إذا رشح أعضاء الشرف شخصاً لخلافته خلال اجتماعهم في نهاية الموسم، مؤكداً أن رحيله سيكون بدون شروط أو قيود ولن يقبل إلزامه بتسديد ديون النادي قبل الرحيل، مطالباً مَن يخلفه بتحمل المسؤولية التي تحملها هو لأربع سنوات.
وأضاف بأنه قبل العودة لمنصبه كرئيس للنادي؛ حتى لا يذهب مصير النادي للمجهول بعدما لم يتقدم أحد للمنصب، مشدداً على أنه غير متمسك بمنصبه وأنه راضٍ عن مسيرته داخل النادي والألقاب التي حققها وتكوين فريق ينافس على جميع البطولات.