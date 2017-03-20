توقع زياد الجهني، خبير الأحوال الجوية، أن تبدأ عاصفة “مدار” في التلاشي، وتنحصر فقط على مناطق جنوب الرياض والإمارات وشمال عمان وأجزاء من المنطقة الجنوبية والجنوبية الغربية.
ورجّح الخبير الجوي أنه رغم انتهاء عاصفة “مدار” خلال الـ 24 ساعة القادمة، على معظم مناطق المملكة، إلا أن الرياح السطحية والترابية ستستمر على أجزاء كبيرة من المنطقة الغربية والشرقية والوسطى.
وحدد الجهني يوم الإثنين المقبل، موعدًا لانتهاء نشاط الرياح المحملة بالأتربة، والتي تخف تدريجيًا حتى هذا اليوم ، بحسب “سبق”.
ووفقًا لخريطة الأحوال الجوية التي اطلع عليها”الجهني” فإن المملكة تدخل في حالة مطرية شاملة، عقب انتهاء عاصفة “مدار”.
ولفت الجهني إلى أن هذه الأمطار تتراوح ما بين الغزيرة والمتوسطة، مصحوبة بالبَرَد ونشاط للرياح، وذلك أواخر الأسبوع الحالي.
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