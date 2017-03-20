توعدت هيئة النقل العام شركات التطبيقات الذكية للتاكسي المخالفة لتنظيم الهيئة المبنية على السعودة الكاملة بعقوبات على السائقين الأجانب الذين تقلصت نسبتهم إلى 30%، تبدأ هذه العقوبات بغرامة مالية 5 آلاف ريال وتنتهي بالترحيل خارج المملكة.
وأكد رئيس هيئة النقل العام رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، الدكتور رميح الرميح، أن نسبة السائقين السعوديين في تطبيقات التاكسي وصلت إلى 70%، فيما المستهدف 100%، مؤكدا أن غرامة السائق الأجنبي تصل إلى مبلغ 5 آلاف ريال، وتنتهي بالتسفير خارج المملكة.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدت في الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس، بعنوان «المنصة اللوجستية.. نقطة التقاء العالم»، بمشاركة رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور نبيل العامودي، ومدير عام الجمارك السعودية المكلف أحمد الحقباني، ومسؤولي غرفة جدة.
وناقشت الورشة مشروع تحويل المملكة إلى مركز خدمات لوجستي متميز «المنصة اللوجستية»، عبر مجموعة من التسهيلات الكبيرة لقطاع الأعمال والمصدرين والمستوردين، لتعزيز مكانة المملكة في الأسواق العالمية، ورفع المستوى التنافسي في مجال النقل وسرعة إنهاء الإجراءات.
سيارات الأجرة
إلى ذلك طالبت شركات النقل بإدخال التطبيقات الذكية لسائقي الأجرة مسجلة جميع معلومات السائقين، حفاظًا على سلامة الركاب، وتوفيراً للوقت والجهد. وقال رئيس لجنة النقل الوطنية في مجلس الغرف السعودية، رئيس لجنة النقل البري في الغرفة التجارية الصناعية بجدة سعيد البسامي لـ«الوطن»، إن التطبيقات الذكية أثرت على مهنة سائقي الأجرة بمعدل 50%، رغم أن أسعار سيارات الأجرة العامة أرخص من التطبيقات الحديثة، مشيرًا إلى أن وزارة النقل طالبت بعمل تطبيقات حديثة لشركات الليموزين، باعتباره مطلبا أمنيا من الجهات الرسمية لخدمة الوطن والمواطن والمقيم، مطالبة بعدم التجول داخل المدن ووجود سيارات الليموزين في أماكن مخصصة لها؛ حتى لا تسبب ازدحاما للحركة المرورية.
تفضيلات العميل
عزا البسامي قلة الطلب على سائقي الأجرة إلى أن شركتي النقل والتوصيل أوبر وكريم استفادتا من التقنية الحديثة لتحقيق الهدف الأساسي الذي يسعى إليه الراكب في وصول السيارة بأسرع وقت وبالمواصفات المطلوبة، موضحاً أن نسبة السعودة في قطاع الليموزين 100%، مؤكدًا أن عزوف السعوديين عن هذا القطاع له عدة أسباب، أهمها أن تملك سيارة عن طريق مكرمة خادم الحرمين الشريفين، أو عن طريق صندوق الاستثمار عبداللطيف جميل، أو بنك التسليف يستغرق الحصول على الموافقة مدة ثلاث سنوات منذ تقديم الطلب.
توظيف التقنية
المختص التقني سعيد السحيمي بين لـ«الوطن» أن توظيف التقنية أسهم في نجاح العديد من الشركات والمشاريع، وأن الشركات التي لم توظف التقنية سوف يؤول مصيرها إلى تلاشيها، وأوضح أن هناك 5 أسباب لنجاح التطبيقات الحديثة، أبرزها دراسة السوق واحتياجاته، وتسهيل حياة كثير من الناس.
مساواة مفقودة
اشتكى سائق التاكسي أبو محمد لـ«الوطن» من انعدام المساواة، إضافة إلى معاناة سائقي الأجرة من قلة المشاوير بسبب وجود البديل، وقال نحن، سائقي الأجرة، ممنوعون من تحميل الركاب من المطار، وفي حالة نقل ركاب نأخذ مخالفة على ذلك، وهذه المخالفة تذهب إلى سجل وزارة النقل ولا تقل عن 2000 ريال، عكس شركتي أوبر وكريم اللتين تقومان بنقل الركاب، واللتين تأخذان نسبة كبيرة من المبلغ الخاص بالأجرة بمعدل 20%.