في رسالة مبكرة من وزارة التعليم لمنسوبيها طالبي النقل الخارجي من المعلمين والمعلمات العام الدراسي الجاري، بأن نتائج الحركة «ضعيفه»، بدأت رسالتها لهم أمس من خلال نظام «نور» الإلكتروني، بالتأكيد على أن الحركة ستجرى في وقت لا تتوفر فيه وظائف تعليمية مستحدثة في الميزانية، إضافة إلى إقرارها بكثرة أعداد المتسربين بسبب التقاعد، فيما رفعت فرص نقل «لم الشمل» من اقتصارها على الزوجين إلى لم شملهم مع الإخوة والآباء والأبناء، مؤكدة، حرصها على تطوير آليات حركة النقل الخارجية واتخاذ القرارات المناسبة في ظل الظروف الحالية، مقدمة استبيانا يتكون من 7 أيقونات تتقصى مدى اتفاق المعلم مع ضوابط جديدة في الحركة وأخرى تدرسها..بحسب لجينيات
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