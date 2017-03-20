شهدت أحد المزارع في بريطانيا؛ حادثة ولادة نادرة لحمل صغير بخمس قوائم.
وقد قرر صاحب الحيوان الاحتفاظ به كحيوان أليف، وأطلق عليه اسم شخصية طريفة ظهرت في فيلم أمريكي شهير.
وقالت صحيفة التلغراف البريطانية، في تقرير ترجمته “عربي21″، إن هذا الحمل وُلد الخميس، في مزرعة قرب بلدة ديربيشاير، وسط إنجلترا. وقد أطلق عليه اسم الشخصية التي أداها الممثل الأمريكي، توم هانكس، في الفيلم الشهير “فورست غامب”.
ونقلت الصحيفة عن المزارع مارك بيلي قوله، إنه على الرغم من أنه يربي الأغنام حتى يبيعها ويستفيد من لحمها، إلا أنه قرر هذه المرة الاحتفاظ بالحمل فورست، وتربيته داخل المزرعة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحمل فورست يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من أية مشاكل، على الرغم من أنه ولد بخمس قوائم.
والقائمة الخامسة التي ولد بها، والتي توجد خلف القائمة اليسرى الأمامية، أقصر بقليل من بقية القوائم الأربع، حسب ما كشفته الفحوصات. وبالتالي، فهي لا تعرقل حركته.
وأوضح بيلي أن “الحمل فورست يبدو سعيدا جدا، فهو قادر على شرب الماء وأكل العشب والركض في أرجاء المزرعة. لقد تحدثت إلى الطبيب البيطري وقال لي إن كل شيء يبدو على ما يرام بالنسبة لحالته الصحية”.
وأوردت الصحيفة أن مقاطعة ويلز شهدت حالة مماثلة في سنة 2015، حيث ولد حمل بخمس قوائم وتمت تسميته “جايك”. وفي سنة 2013، ولدت أيضا حمل أنثى اسمها “كوينتو” في مزرعة “وايت هاوس” في بلدة موربيث شمال شرق إنجلترا، بقائمة أمامية إضافية. وقد خضعت هذه النعجة في سنة 2014 إلى عملية جراحية لاستئصال هذه القائمة الخامسة، وقد كبرت لتلد حملين آخرين في شباط/ فبراير الماضي، تمت تسميتهما سوزي وصوفي، وقد كانا طبيعيين دون أية قوائم إضافية.
كما وُلدت عدت حملان بقوائم إضافية في أوروبا، وخاصة في فرنسا، كما ظهرت حالة مماثلة في تركيا في مطلع الشهر الحالي.