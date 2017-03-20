قد يرفع مقطع فيديو عفوي صاحبه إلى مصاف مشاهير الشبكات الإجتماعية , وهو ماحدث لأحد الطهاة في تركيا يُدعى ” نصرت غوكشيه ” الذي يثير حالياً عاصفة على شبكات الإنترنت.
إذ يملك الطاهي وصاحب سلسلة مطاعم في تركيا وخارجها تسمى “نصر-إت” عدداً لا بأس به من المتابعين على إنستغرام، ولكن سريعاً ما زاد العدد في الآونة الأخيرة ليتخطى 4 مليون متابع , بسبب مقطع فيديو ظهر فيه وهو يرش اللحم بالملح بطريقة مثيرة, جعلت عدد مشاهداته تتجاوز 10 ملايين مشاهدة. وهو ما يُميزه حتى أُطلِق عليه إسم “سولت باي” والتي تعني حبيب الملح.
ونظراً لمهاراته في إعداد الطعام بطريقة مثيرة للدهشة، لم ينل الطاهي اهتمام المزيد من المتابعين وحسب، بل وحاز على لقب “جذاب” واستطاع أن يصبح “الميم” (شعار أو صورة تعبيرية لها مدلول ما يفهمه مستخدموها، تنتشر على الشبكات الاجتماعية) الأول في عام 2017!.
الطاهي الشهير يُقيم في دبي حيث يعمل في مطعمه الذي هو فيه كبير الطهاة. وتسابق الشيوخ والمشاهير لإلتقاط الصور معه وتذوق اللحم من تحت يديه بحركة ذر الملح ببطء كما يفعل . ومنهم ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد , وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد .
كما نشر الطاهي التركي غوكشيه صورة يقف فيها إلى جانب ملك الأردن عبد الله الثاني وعقيلته الملكة رانيا العبدالله على حسابه إنستغرام يوم السبت 18 مارس. وقال غوكشيه في الصورة التي يظهر فيها الملك وهو يقلّد حركته الشهيرة برش الملح “أريد أن أشكر الملك عبد الله لضيافته وكرمه خلال زيارتي للأردن، أراك عما قريب”.
وأيضاً الممثل الأميركي الشهير ليوناردو دي كابريو هو واحد من مشاهير كثيرين لم يفوتوا فرصة تناول وجبة من اللحم في مطعم “نصر-إت” أثناء زيارته الأخيرة لدبي ,كما يظهر في صورته التي نشرها الطاهي على حسابه انستغرام تجمعه بنجم الأوسكار وهو بحركته الشهيرة في رش الملح على قطعة من اللحم. ويذكر أن ديكابريو ليس من محبي أكل اللحوم حيث سبق وصرح في مقابلة مع صحيفة The Gurdian بأنه لم يتناول اللحم منذ ما يزيد على الـ 20 عاماً ، ولكنه كسر هذه القاعدة مؤخراً من أجل رشة ملح من الطاهي الشهير .
وظهرت النجمة العالمية ريهانا ترتدي ” تي شيرت ” أبيض اللون طُبعت علية صورة غوكشيه بحركته المشهورة.
على الصعيد الرياضي أنتشرت صورة لمدرب نادي الشباب السعودي سامي الجابر تجمعه بحبيب الملح .
وقام بتقليده البرازيلي كارلوس إدواردو،لاعب “نادي الهلال السعودي “إحتفالاً بتسجيله هدف التعادل في شباك الإتحاد السعودي في دوري جميل.
وهذه بعض صور المشاهير المتداولة مع الطاهي التركي.