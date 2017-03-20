نشر الداعية السعودي سلمان العودة صور حديثة لإبنه عبد الرحمن وهو يرقد في المستشفي معلنًا تعافيه الجزئي وكتب العودة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: “صور حبيبي دحوم الآن وقد رفعوا عنه جهاز التغذية والحمد لله.. دعواتكم”..بحسب مزمز
وكان العودة قد فجع منذ شهرين تقريبًا بخبر وفاة زوجته هيا السياري وإبنه هشام في حادث سيارة على طريق القصب- الرياض فيما أصيب ابنه عبد الرحمن وابنته لدن وأدخلا على إثر الحادث للمستشفى. وتداول ناشطون الصور على نطاق واسع، داعين بالشفاء العاجل للطفل.
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