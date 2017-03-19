سخر لاعبون قدامى ومغردون من صورة للاعبي المنتخب ظهروا فيها وهم يرتدون زي المنتخب، وقد حمل شعار الراعي الجديد “بنده”، وكأنهم عاملون في أحد متاجرها.
وعلّق لاعب المنتخب ونادي النصر السابق محسن الحارثي على الصورة: “أبد موب كذا الإعلانات يا إدارة المنتخب.. استعجلتوا”، فيما رد عليه لاعب المنتخب والشباب السابق فهد المهلل قائلاً: “ناقصهم العربيات”.
وانتقد مغردون ظهور لاعبي المنتخب بهذه الصورة التي تظهرهم وكأنهم عاملون في إحدى متاجر الشركة الراعية، فيما علّق آخرون أن أغلب المنتخبات العالمية رعتها شركات في قطاع التجزئة، مشيرين إلى أن وضع شعار الراعي في هذا المكان سبب هذه السخرية..بحسب مزمز
يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم كان قد وقع شراكة مع شركة “بنده” للتجزئة في منتصف شهر فبراير الماضي.