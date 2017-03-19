نجحت دوريات أمن المزاحمية في ضبط “جيب لكزس” حديثة؛ كانت قد سُرقت بطريقة احتيالية جديدة من أحد معارض السيارات بالرياض.
تفصيلاً وفقا لموقع سبق؛ كان ملاك معرض للسيارات بالرياض قد أبلغوا عن سرقة “جيب لكزس” من داخل المعرض بعد يوم واحد من تجربة مجموعة من الأشخاص للمركبة؛ حيث تبيّن بعد السرقة أن عملية التجربة كانت حيلة لإصدار نسخة من مفاتيح المركبة التي فُوجئ موظفو المعرض باختفائها في صباح اليوم التالي.
وبُلغت الجهات الأمنية عن السرقة ومواصفات المركبة فيما نجحت دوريات أمن المزاحمية في ضبط السيارة في متنزه الخرارة بعدما رصدت خلال ممارسة التطعيس وعليها لوحات مركبة أخرى.
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