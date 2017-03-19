أثار مقطع فيديو تم تداوله، لسيدة تعمل في إحدى محلات بيع مسلتزمات الملابس الرجالي جدلًا بين مغردي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وأظهر مقطع الفيديو سيدة تقف في متجر مخصص لبيع مستلزمات الملابس الرجالي، وتقوم بعرض ملابس داخلية على أحد الزبائن، الذي يقف في الجهة المقابلة لها.
وعلّق رواد التواصل على الفيديو بأنه لايجوز عمل المرأة في محلات بيع ملابس الرجال، موضحين أن علمها في هذا المكان فتنة..بحسب مزمز
وسخر أحد النشطاء من عمل المرأة بمحل بيع مستلزمات الرجال قائلًا: “يمكن الرؤية الجديدة إن النساء تعمل في محلات ملابس الرجال، والرجال في محلات ملابس النساء”.