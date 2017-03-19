أعلن صندوق التنمية العقاري استعداده لتمويل المستحقين في برنامج التمويل المدعوم، بالشراكة مع البنوك والشركات، بمبلغ يتجاوز الـ 500 ألف ريال.
واشترط الصندوق، لإتمام إقراض هذا المبلغ موافقة الممول على ذلك، وفقًا لـ “الوطن”.
وأكد الصندوق على دعم الأسر الأشد احتياجًا بنسبة 100 %، وتحمل أية أعباء إضافية على القرض المستحق لهم في حال انطبقت الشروط عليها.
وأوضح الصندوق مزايا نظام الدعم الذكي الجديد في توفير فرصة منح عدد مضاعف من المستفيدين قد يصل إلى 6 أضعاف الآلية السابقة، وتقليص مدة الانتظار من 11 عاما إلى 5 أعوام، والتمييز بين الفئات العمرية والأسر الأشد حاجة والقدرة الشرائية.
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