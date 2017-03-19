تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على قائد المركبة الذي قام بجر مسنة بعد سرقتها بأحد أحياء مكة المكرمة.
وتفصيلاً صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي بأن مركز الكعكية بشرطة العاصمة المقدسة تلقى بلاغاً يتضمن تعرض امرأة للاعتداء من قبل قائد سيارة وذلك بخطف محفظتها وبداخلها مبلغ مالي ومن ثم الاختفاء من الموقع..بحسب مزمز
وعلى إثر ذلك انتشر مقطع فيديو يظهر العربة أثناء قيام قائدها بتلك الحادثة، فتم تكوين فريق عمل أمني لتحليل محتوى الفيديو لمعرفة هوية المتهم ، وقد أسفرت جهود الدوريات السرية بدوريات الأمن بالعاصمة المقدسة – بتوفيق من الله – عن تحديد هوية المتهم بتلك الحادثة ومن ثم ضبطة وإيقافه لاستكمال إجراءات الاستدلال الأولية تمهيداً لإحالته لجهة الاختصاص.