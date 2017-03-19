كشفت مصادر عن أن الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية تحفظت على رجل أمن، اُتهم بتعمد قتل طالب تربطه معه صلة قرابة دهساً بمحافظة القطيف.
وأوضحت المصادر، وفقاً لصحيفة “عاجل”، أن الطالب الذي لقي مصرعه يبلغ من العمر 15 عاماً ويدرس بالمرحلة المتوسطة، ويسكن في محافظة الجبيل مع أسرته، وقد اختفى منذ يوم الخميس الماضي، ليتقدم والده ببلاغ رسمي عن اختفائه.
وأشارت إلى أن الطالب عُثر عليه بعد 24 ساعة من اختفائه بأحد طرق محافظة القطيف أول من أمس الجمعة مصاباً بإصابات بالغة توفي متأثراً بها في وقت لاحق، ووجهت التهمة إلى قريبه رجل الأمن الذي استدرجه واختطفه في ظروف غامضة.
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