حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هبوب رياح سطحية مثيرة للأتربة على الرياض وعفيف وساجر، تبدأ صباح اليوم (الأحد)، مشيرة إلى أنها ستؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية.
وأوضحت هيئة الأرصاد في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، أن سرعة الرياح ستصل إلى 55 كيلو متراً في الساعة، وستحد من مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من مسافة كيلو متر، مبينة أن الحالة ستستمر حتى السادسة من مساء اليوم.
يذكر أن المديرية العامة للدفاع المدني بالرياض قد حذرت المواطنين والمقيمين من هبوب رياح مثيرة للأتربة اليوم (الأحد)، داعية إلى عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.
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