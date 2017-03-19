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نشر حارس المنتخب السعودي اللاعب وليد عبد الله مقطع فيديو طريف على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي سناب شات يمازح فيه لاعبي الهلال بالمنتخب قائلاً: “على اليمين هلال واليسار هلال والله كثير كذا كلهم لاعبين المنتخب الهلال”.
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