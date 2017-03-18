كشف مستشار وزير الدفاع، اللواء أحمد عسيري في مداخلة هاتفية على قناة “الإخبارية”عن أهم النقاط والقضايا التي ناقشها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس.
حيث قال عسيري إن الجانبين تناولا أهمية التنسيق الدفاعي بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وقررا تكوين فرق عمل لإنجاز العمل المطلوب في الملفات التي تهم الطرفين، والتي تصب بشكل مباشر في استقرار منطقة الشرق الأوسط.
وأكد عسيري، إلى أن رؤى الجانبين جاءت متطابقة فيما يتصل بالموقف من النظام الإيراني، الذي يعمل لزعزعة استقرار المنطقة من خلال دعم الميليشيات الإرهابية، وكذلك من خلال علاقاته المشبوهة مع التنظيمات الإرهابية والمتطرفة كتنظيمي القاعدة وداعش..بحسب مزمز
وكما أوضح أن وزيري دفاع البلدين قررا العمل سويا على إعادة الاستقرار للمنطقة انطلاقاً من العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين بلديهما على مدى ثمانين عاماً، واعتماداً كذلك على الدور المحوري والمهم الذي تضطلع به المملكة في العالمين العربي والإسلامي.