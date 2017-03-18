أكد المحامي والمستشار القانوني ، فهد بارباع ، بأن نادي الاتحاد لن يستطيع تجديد إعارة المصري محمود عبدالمنعم ” كهربا ” والكويتي فهد الأنصاري بسبب العقوبة المفروض على العميد بمنعه من التسجيل فترتين ،موجها رسالة لإدارة حاتم باعشن بشأن الاستئناف ضد القرار المفروض من غرفة المنازعات ، وفقً لموقع النادي .
قال فهد بارباع في تصريحات لبرنامج أكشن يا دوري : ” في عقوبة نادي الاتحاد بالساعات الماضية تم الذهاب للعقوبة الأقصى بسبب وجود خصم للنقاط والعقوبة القادمة ستصل للتهبيط لدرجة أدنى”.
أضاف : ” الرد على الدعوى يعطيك مهلة والتأخر يسرع القرار،واتحاد الكرة يعتبر مراسل للقضايا الدولية بين الفيفا والأندية،ولكن هل وصل القرار للاتحاد السعودي لكرة القدم بتاريخه القديم .. لا مبالاة إدارة البلوي تعتبر مشكلة لإدارة باعشن”.
أشار : ” إدارة نادي الاتحاد لديها 21 يوم ،ومذكرة الاستئناف التي ستقدمونها يجب أن تتم عند طريق محامي آخر وهذه نصيحتي لهم”.
ختم فهد بارباع ،بقوله : ” نادي الاتحاد لن يستطيع تجديد اعارة المصري محمود كهربا والكويتي فهد الأنصاري في حالة تم اقرار المنع من التسجيل،وفي حالة تثبيت القرار فنظام الانتقالات سيمنع الاتحاد من قيد أي لاعب أجنبي ينتهي عقده او إعارته بنهاية الموسم”.