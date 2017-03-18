غرد الداعية “عوض القرني”، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، رغم صدور قرار بإغلاق حسابه الذي يتابعه أكثر من مليوني شخص، قائلا: “شكر الله لكم أخوتي الكرام في كل مكان هذا الاهتمام بأمر أخيكم ونحن كلنا كالجسد الواحد ونسأل الله أن يجمع كلمتنا على البر والتقوى”.

وكانت المحكمة الجزائية بالرياض، قد قضت بتغريم “القرني” 100 ألف ريال، وذلك في اتهامه بإثارة الرأي العام والترابط داخل المجتمع السعودي، إضافة إلى التأثير على علاقة المملكة بالدول الأخرى، عبر تدوينات يكتبها باستمرار على حسابه الشخصي..بحسب مزمز

واستمر “القرني” في كتابة تغريداته، وقال في إحدى التدوينات: “اللهم أجز إخواننا وأحبابنا عنا بخير ما جزيت به عبادك الصالحين وارزقهم وإيانا صحبة نبيك محمد في جنات نعيم بعد أعمار طويلة في سعادة وعافية”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “أحبتي، بعضنا يكمل ويسدد بعضا، ونحن نعيش لملة وأمة ومجتمع وأوطان وللإنسانية وللحق والعدل في كل مكان، نحن نعيش لقضية ورسالة في حياتنا وليس لأنفسنا”.