ذكرت مصادر أن المحكمة العامة بجدة أصدرت قراراً بمنع النساء غير الملتزمات بارتداء الحجاب وملابس الستر والحشمة من دخول مقرها، لافتةً إلى أن مخالفة النساء للتعليمات الجديدة ستعرضهن للإجراءات النظامية.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”مكة”، أن المحكمة أمرت الجهات التابعة لها سواءً أمن الدوائر الشرعية أو التفتيش النسائي والأمن والسلامة في كل الدوائر القضائية بمنع دخول كل امرأة لا تلتزم بالستر والحشمة في لباسها وحجابها، كما دعت إلى اتخاذ اللازم نظاماً عند رصد المخالفة.
وبيّنت أن التوجيهات الجديدة جاءت بعد رصد المحكمة العامة مؤخراً دخول بعض النساء إلى مقرها بلباس مخالف للشريعة ويتسم بالسفور والتزين؛ ما يجعلها عرضة للفتنة والأذى، مشيرةً إلى أن القرار الجديد يهدف إلى الحفاظ على المرأة وصيانة مكانة مجلس القضاء أيضا.
- شاهد: لحظة وصول القوات السعودية المشاركة في تمرين حسم العقبان 2017
- المحكمة العامة بجدة تمنع دخول النساء غير المحجبات مقرها
- الخارجية تكشف حقيقة إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول إلى أمريكا
- فيديو وصور: الملك يغادر الصين عائداً إلى الوطن بعد تأجيل زيارته للمالديف
- تفاصيل الاتفاقيات السعودية الصينية بـ65 مليار دولار
- صور: كتاب بمعرض الرياض.. سعره 300 ألف ريال والكاميرات لا تفارقه وهذه قصته
- الجهني يكشف عن الحالة الجوية خلال الـ 48 ساعة المقبلة.. ويحذر السائقين والمرضى والأطفال!
- الطقس: رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة
- الملك سلمان: دورنا التعريف بالإسلام المعتدل (فيديو)
- فيديو: العرفج يكشف عن مضمون لقائه هو ونخبة من الإعلاميين قبل أسبوعين مع الأمير محمد بن سلمان