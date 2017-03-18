أعلنت حكومة المالديف أمس الجمعة أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد تأجلت، وذلك بسبب تفشي الأنفلونزا.
وأوضحت الحكومة المالديفية في بيان لها، أن الزيارة تأجلت بسبب التفشي الكبير للأنفلونزا في المالديف، مشيرة إلى أنه سيتحدد موعد جديد للزيارة.
وتواجه المالديف البالغ عدد سكانها 400 ألف شخص، معظمهم مسلمون، تفشيا للأنفلونزا، وهناك حالات منها تبدو عليها علامات الإصابة بفيروس إتش1إن1 أو أنفلونزا الخنازير.
وكان من المتوقع أن يحضر الملك سلمان في المالديف مراسم التوقيع على اتفاقيات خاصة بمشروع استثماري ضخم بمليارات الدولارات في آتول فآفو المتكون من 18 جزيرة مرجانية.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، غادر جمهورية الصين الشعبية، عقب زيارة رسمية، عائداً إلى المملكة.
وكان في وداع خادم الحرمين في مطار بكين الدولي؛ وزير الخارجية الصيني وانغ يي.
كما كان في وداعه سفير المملكة لدى الصين تركي بن محمد الماضي، وأعضاء السفارة السعودية في بكين.
وإثر مغادرته الصين، بعث خادم الحرمين برقية شكر للرئيس شي جين بينغ، أعرب فيها عن بالغ الشكر والامتنان على ما لقيه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة..بحسب واس
وأكد الملك سلمان أن الزيارة أسهمت في الارتقاء بالعلاقات السعودية – الصينية إلى آفاق أوسع في المجالات كافة، والدفع بها نحو مسار العلاقات الاستراتيجية، فضلاً عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويخدم الأمن والسلم الدوليين.