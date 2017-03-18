كشف تركي حميدان التركي عن تمكن أخواته من زيارة والدهم في محبسه بالولايات المتحدة الأمريكية، بعدما نسقت لهم سفارة المملكة بواشنطن إجراءات الزيارة.
وقال تركي من خلال حسابه على موقع “تويتر”: “بفضل الله تيسر دخول أخواتي للولايات المتحدة، وهن الآن بين أحضان والدي حميدان التركي”..بحسب مزمز
وأضاف: “الشكر لله ثم لجهود السفارة في تيسير زيارة أخواتي لوالدي واستقبالهن في مطار واشنطن، ومتابعة بقية رحلاتهن إلى منطقة سكرانتون حيث مقر السجن”.
يذكر أن التركي يقضي حكماً بالسجن في سجن لايمن بولاية كولاردو، وذلك بعد اعتقاله في يونيو 2005 بتهمة إساءة التعامل مع خادمته الإندونيسية.
بفضل الله تيسر دخول اخواتي للولايات المتحدة و هم الآن بين أحضان والدي #حميدان_التركي
الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات،
تيسرت لنا اليوم زيارة لقرة أعيننا وحبيب القلب والدي. #حميدان_التركي