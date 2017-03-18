نفى مدير الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة نقلي، إصدار السلطات الأمريكية قرارا بالسماح للسعوديين بدخول الولايات المتحدة دون الحصول على تأشيرة دخول، مؤكداً عدم صحة ما جرى تداوله بهذا الشأن.
وكان الملحق الثقافي في أمريكا الدكتور محمد العيسى، قد أوضح وفقاً لـ”الوطن”، عدم صدور رد رسمي من السلطات الأمريكية بشأن السماح للسعوديين بالدخول دون الحصول على تأشيرات دخول، مشيراً إلى وجود اتفاقيات سابقة بهذا الخصوص.
يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تناقلوا بالتزامن مع زيارة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لأمريكا واجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنباءً عن قرب صدور قرار بإلغاء تأشيرة الدخول للولايات المتحدة بالنسبة للسعوديين.
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