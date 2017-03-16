خطف كتاب ضخم في معرض الرياض الدولي للكتاب، الأنظار؛ نظير المبلغ الذي يساويه، والبالغ 318 ألف ريال سعودي، بما يعادل 65 ألف يورو، حيث أصبحت فلاشات الكاميرات تلاحقه، على الرغم من الحراسات المشددة التي تحيط به من “دواليب” خشبية وزجاج سميك، وأقفال محكمة، وبائع لا يمكنه عمل شيء حياله إلا بالاستئذان من المشرف.
ووفقا لموقع سبق الكتاب العريق يتناول تاريخ صناعة السجاد الشرقي حتى عام 1800م، وهو قادم من أحد المتاحف “اللندنية” في بريطانيا، ويضمّ صوراً ساحرة في عملية الرسم والزخرفة على أجود أنواع الحرير والنسيج، وتتداخل الألوان في منظر مثير، بالإضافة إلى جودة المنتج ونعومة الملمس، بحسب الشرح المرافق لكل صورة.
يقول حارس الكتاب “النور مرشنت” وهو هندي الأصل بريطاني الجنسية: يعود تاريخ إصدار هذا الكتاب الذي لم يطبع منه إلا 10 نسخ فقط إلى عام 1980، ووزنه 25 كيلوجراماً، ويحمله شخصان على الأقل؛ حرصاً على سلامته من السقوط أو اختلاف صفحاته، كما يُربط بحزام في المنتصف أثناء نقله في السيارة أو الطائرة.
وكشف أنه في معرض الرياض الدولي يحظى الكتاب بالتفاف الجمهور حوله وتصويره، لكنهم لا يستطيعون لمسه، وتجري حالياً مشاورات مع شخصين لشرائه.