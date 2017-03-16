أحالت الجهات الأمنية في محافظة جدة زوج فنانة عربية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، بعد توقيفه قبل أيام قليلة؛ بتهمة نشر صور مثيرة له مع زوجته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان الشاب السعودي وزوجته السابقة قد أثارا الرأي العام خلال الفترة الماضية، بنشر بعض الصور والمقاطع، حيث عمّت بعد ذلك وسائل التواصل الاجتماعي بمطالبات العمل على محاسبة الشاب وفقا لموقع سبق.
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