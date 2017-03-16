ألقت دوريات حرس الحدود بمحافظة الداير بني مالك التابعة لمنطقة جازان، القبض على متسلل عبر الحدود اليمنية، وأحالته إلى جهة الاختصاص، عقب عبوره الحدود السعودية فجرًا بهدف زرع الألغام على الطريق الأمني وخط الدوريات بوادي ضمد المحاذي للشريط الحدودي، حسبما أفادت صحيفة “عكاظ”.
يأتي ذلك عقب رصد كاميرات المراقبة الحرارية، المتسلل وهو يحاول عبور الحدود السعودية، وبمراقبته اتضح أنه يزرع الألغام بوادي ضمد٬ ومن ثم تفجيرها من بعد لإلحاق الضرر بالمرابطين.
من جانبه أكد رئيس مركز آل زيدان سالم بن قزيز أنها ليست المرة الأولى التي يُقبض فيها على متسللين٬ إنما سبق وألقي القبض على عدد من المشتبه بهم وإحالتهم لجهات الاختصاص، لافتا إلى أن مواطنا وزوجته بإحدى القرى الحدودية راحا ضحية لتلك الألغام في وقت سابق.
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