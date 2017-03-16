توقع زياد الجهني، الخبير الجوي، أن تشهد الحالة المناخية للمملكة عدم استقرار خلال الساعات القادمة وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل.
وتشهد الحالة الجوية أمطار بين المتوسطة والخفيفة على أقصى شمال السعودية باتجاه الحدود الشمالية (القريات وطريف)، وتؤثر على مرتفعات منطقة مكة المكرمة والباحة، وتشمل كذلك جنوب القصيم والرياض وغربها باتجاه الدوادمي والبجادية، وكذلك جنوب الرياض نحو الخرج والشرقية عامة، طبقًا لما أوضحه الجهني، وفقًا لـ “سبق”.
ولفت الجهني إلى أن آخر التحديثات المناخية، أوضحت تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على مناطق عديدة في المملكة خلال 24 ساعة.
ونوه الجهني إلى أن سبب هذه الموجة الغبارية هو تعمُّق منخفض جوي حراري فوق الشمالية الشرقية وشمال الوسطى، وتكوُّن منخفض سطحي جالب للرياح ومثير للأتربة والغبار.
وقال الجهني: إنه من المتوقع أن تشتد الرياح نهار اليوم الخميس بشكل واضح وكبير، خصوصًا رفحاء، حفر الباطن شرق حائل، شرق القصيم، شمال الشرقية باتجاه الخفجي وكذلك الكويت.
وحذر الجهني المواطنين والسائقين من نشاط الرياح، التي تعيق الرؤية الأفقية، والتي تنعدم أحيانًا في بعض المناطق، ولاسيما في المناطق الصحراوية.
ولخص الجهني أهم التحذيرات من تغيرات الحالة المناخية خلال الـ48 ساعة القادمة في تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة، والحذر عند القيادة خصوصًا في المناطق الصحراوية، وخطورة الغبار على مرضى الجهاز التنفسي والربو، خصوصًا كبار السن والأطفال.
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