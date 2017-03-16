أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام، رئيس نادي سابق، سجن مكة الموحد على خلفية شيك بدون رصيد يقدر بـ 150 مليون ريال.
وأكدت مصادر مطلعة على أن إحالة رئيس النادي السابق إلى سجن مكة العام سيكون في حالة عدم قدرته على سداد مبلغ الشيك مستحق السداد خلال فترة توقيفه بالسجن الموحد.
ولفتت المصادر إلى أن رئيس النادي السابق، قيد التحفظ عليه الآن في سجن مكة الموحد منذ عدة أيام، وفقًا لـ “المدينة”.
وأوضحت المصادر أن قضية الشيك كانت على إثر مساهمات عقارية على المدعى عليه، مبينة أن هذه القضية كانت سببًا في تقديم رئيس النادي لاستقالته بعد تصاعد المطالبات المالية عليه.
وتوقع المحامي والمحكم القانوني عبدالكريم القاضي، أن يسجن رئيس النادي السابق 3 سنوات بالإضافة إلى توقيع غرامة عليه لا تزيد عن مئة ألف ريال أيضا، عقوبة توقيع شيك بدون رصيد.
وأبان المحكم القانوني، أنه يتم الإعفاء عن رئيس النادي في حالة واحدة فقط، وهي سداد قيمة الشيك أو الصلح بين الأطراف.
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