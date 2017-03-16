تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب توعد فيه كل سعودية يشاهدها تقود سيارة أو غير محجبة بالتحرش.
ويظهر الفيديو الشاب وتبدو على وجهه علامات التعصب و هي يقسم بتحرشه بكل سعودية يشاهدها تقود سيارة أو غير محجبة..بحسب مزمز
بدورهم طالب النشطاء بالقبض على هذا الشاب و محاسبته قانوناً.
وكان الأمير طلال بن عبد العزيز توقع أن يُسمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة في شوارع المملكة اعتبارا من شهر أبريل المقبل.
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