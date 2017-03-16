كشف الدكتور عبدالله العرفج، عن مضمون لقائه الذي جمعه ونخبة من الإعلاميين والمثقفين قبل أسبوعين بسمو ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وقال “العرفج” الليلة لبرنامج “يا هلا بالعرفج” على “روتانا خليجية”: “تشرفت بلقاء الأمير محمد بن سلمان مع 7 أشخاص، فتحدثنا عن كل ما يخص الشارع السعودي، واستمع هو باهتمام وسجل الملاحظات”.
وأردف: “منحنا سموه من وقته 3 ساعات وكان لقاءً إيجابيًا، وسمع منا كل ما نقوله في برامجنا الإعلامية بكل أريحية وشفافية، وكان يكتب ويدون كل شيء نقوله، ووعدنا بحزمة إصلاحات، وبأن البلد الحمد لله متجه إلى الخير”.
وأضاف: “الأجمل أنه سلم عليّ وقال لي إنه متابع لبرنامجي، وإنه فخور ببرنامج (يا هلا بالعرفج) وببرنامج (ياهلا)”.
ولفت إلى أن اللقاء الذي كان قبل أسبوعين كانت كل أسئلته تدور حول هموم الشارع السعودي اليومية، سواء الإسكان أو الصحة أو الأجهزة التنفيذية أو القبول في الجامعات، وما يتعلق برؤية “المملكة 2030”.
واختتم “العرفج” بقوله: “خرجنا من اللقاء مع الأمير محمد بن سلمان مستبشرين ومتأملين، ووعدونا بحزمة من الإصلاحات القريبة التي يسمع عنها الناس قريبًا، وقال الأمير محمد بن سلمان، إن كل القضايا العالقة سوف ترى النور”، بحسب سبق.