نشر موقع “wonderslist” بالأرقام أحدث قائمة لأقوى 10 جيوش في العالم لعام 2017، وشملت القائمة “الميزانية، عدد الجنود في الخدمة الفعلية، عدد قوات الاحتياط، الطائرات، والقطع البحرية”.
1- الولايات المتحدة الأمريكية
مؤشر القوة: 0.2475
ميزانية الجيش: 689 مليار دولار
عدد الجنود في الخدمة: 1,47 مليون فرد
قوات الإحتياط: 153,6 مليون فرد
عدد الطائرات: 15,293
عدد القطع البحرية: 290
2- روسيا
مؤشر القوة: 0.2618
ميزانية الجيش: 64 مليار دولار
عدد الجنود في الخدمة: 1,2 مليون فرد
قوات الإحتياط: 75,3 مليون فرد
عدد الطائرات: 4,498
عدد القطع البحرية: 224
3- الصين
مؤشر القوة: 0.3351
ميزانية الجيش: 129,2 مليار دولار
عدد الجنود في الخدمة: 2,28 مليون فرد
قوات الإحتياط: 795,5 مليون فرد
عدد الطائرات: 5,048
عدد القطع البحرية: 972
4- الهند
مؤشر القوة: 0.4346
ميزانية الجيش: 44,2 مليار دولار
عدد الجنود في الخدمة: 1,3 مليون فرد
قوات الإحتياط: 487,6 مليون فرد
عدد الطائرات: 1,962
عدد القطع البحرية: 170
5- بريطانيا
مؤشر القوة: 0.5185
ميزانية الجيش: 57,8 مليار دولار
عدد الجنود في الخدمة: 224,5 ألف فرد
قوات الإحتياط: 31,7 مليون فرد
عدد الطائرات: 1,412
عدد القطع البحرية: 77
6- فرنسا
مؤشر القوة: 0.6163
ميزانية الجيش: 58,2 مليار دولار
عدد الجنود في الخدمة: 362,4 ألف فرد
قوات الإحتياط: 29,6 مليون فرد
عدد الطائرات: 544
عدد القطع البحرية: 180
7- ألمانيا
مؤشر القوة: 0.6491
ميزانية الجيش: 43,478 مليار دولار
عدد الجنود فى الخدمة: 148,9 ألف فرد
قوات الإحتياط: 43,6 مليون فرد
عدد الطائرات: 925
عدد القطع البحرية: 67
8- كوريا الجنوبية
مؤشر القوة: 0.6547
ميزانية الجيش: 28,280 مليار دولار
عدد الجنود في الخدمة: 653 ألف فرد
قوات الإحتياط: 25,1 مليون فرد
عدد الطائرات: 871
عدد القطع البحرية: 190
9- إيطاليا
مؤشر القوة: 0.6838
ميزانية الجيش: 31,946 مليار دولار
عدد الجنود في الخدمة: 293,202 فرد
قوات الإحتياط: 25,080 مليون فرد
عدد الطائرات: 770
عدد القطع البحرية: 179
10- البرازيل
مؤشر القوة: 0.6912
ميزانية الجيش: 31,576 مليار دولار
عدد الجنود في الخدمة: 371,199 فرد
قوات الاحتياط: 104,7 مليون فرد
عدد الطائرات: 822
عدد القطع البحرية: 106