كشفت مصادر مطلعة عن إنهاء “استطلاع” طلبت إجراءه “جهة حكومية”، في جميع مناطق المملكة رجالًا ونساءً، حول قبولهم أو رفضهم إقرار قيادة المرأة للسيارة في المملكة والأسباب.
وقالت المصادر إن مركز الحوار الوطني أنهى مساء أمس الثلاثاء ، الاستطلاع، وستسلم نتائجه سرًّا إلى الجهة الحكومية، وهي وحدها التي سيكون لها قرار نشر النتائج من عدمه، وفقًا لما ذكرته صحيفة “مكة”.
وأشارت المصادر إلى أن المركز لديه قاعدة بيانات ضخمة بأرقام جوالات المواطنين السعوديين، حصل عليها من مصادر متعددة منها شركات الاتصالات، وأن اختيار حجم العينة التي يجرى عليها الاستطلاع يعتمد على نسبة السكان السعوديين المقيمين فيها.
وكانت صحيفة إماراتية نقلت مؤخرًا عما وصفته بأنه “مصدر حكومي سعودي مطلع”، تأكيده أن المملكة ستسمح للنساء باستخراج رخص قيادة للسيارات رسميًّا “قريبًا”؛ لتتمكن النساء في المملكة من قيادة السيارات لأول مرة في تاريخ البلاد.
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