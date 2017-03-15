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وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم “الأربعاء” إلى جمهورية الصين الشعبية في زيارة رسمية..بحسب واس
وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله مطار بكين الدولي، مستشار الدولة يانج قيتشي.
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