تناقل مغردون بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة للوحة إرشادية موجّهة للمرأة أثناء قيادة السيارات، عُرضت ضمن فعاليات أسبوع المرور الخليجي بمحافظة بيشة في منطقة عسير؛ حيثُ شملت تنبيهات تخص وضع المكياج وتمشيط الشعر خلال القيادة..بحسب مزمز
ووجهت اللوحة نصائح إلى المرأة أثناء قيادتها السيارة تجنباً لوقوع الحوادث، تضمنت التحذير من الانشغال بوضع المكياج والمسكرة خلال القيادة؛ كون ذلك قد يتسبب في ارتباكها حالة عدم رضاها عن النتيجة، وكذلك التحذير من تمشيط الشعر والنظر في المرآة الأمامية أو الوسطى أثناء القيادة أيضاً، الأمر الذي أبدى حياله بعض متناقلي الصورة تعجبهم واستغرابهم منه؛ لعدم صدور قرار رسمي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة.
وكان الأمير فيصل بن خالد، أمير منطقة عسير، قد دشن منذ أيام فعاليات وبرامج أسبوع المرور الخليجي الموحد 2017، تحت شعار “حياتك أمانة”، والذي تنظمه إدارة مرور عسير.