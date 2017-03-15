قال والد الطفل المعتدى عليه داخل مدرسة من قبل شخص يرتدي زياً أمنياً يرافقه شخص آخر بزي مدني الأسبوع الماضي، أنه اضطر لعلاج ابنه بمستشفى الصحة النفسية، وأنه يرفض أي صلح أو تنازل عن حق ابنه.
وأضاف والد الطفل، وفقاً لـ”المدينة”، أن التحقيقات جارية لكشف ملابسات الاعتداء الوحشي على ابنه معتز “14 عاماً” داخل مدرسته، والذي وثقته كاميرا مراقبة، مبيناً أن سبب الاعتداء تلاسن أحد الطلاب مع ابنه، حيث اصطحب والد الطالب قريباً له يعمل في جهة أمنية واقتحما المدرسة، وقام رجل الأمن بهذا الاعتداء على ابنه.
وتابع والد الطفل، بأنه حضر عند الساعة 12 ظهراً لاصطحاب ابنه الذي يدرس بإحدى مدارس حي الزهراء شمال جدة، ففوجئ بالأساتذة والمدير يقفون أمام البوابة، وفوجئ بابنه ممزق الثياب عليه آثار اعتداء وكدمات، وعندما استفسر اصطحبه المدير لمكتبه وروى له ما حدث، وأطلعه على الفيديو المسجل بكاميرات المدرسة.
وكان مقطع فيديو متداول أظهر شخصاً يقتحم مدرسة ويعتدي على أحد الطلاب بالركل والصفع، محاولاً سحبه إلى خارج المدرسة، وعندما أفلت الطالب طارده في فناء المدرسة، حيث اعتدى على الطالب بركله وضربه، فيما أكد تعليم مكة حينها أن المدرسة حررت محضراً بالحادثة وأحيلت القضية إلى الشرطة.